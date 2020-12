Число инфицированих з вирусом рошнє

КУЛА – У општини Кула число инфицированих з вирусом корона рошнє, як и у цалим заходнобачким округу, та и у цалей Войводини. По податкох Заводу за явне здравє Зомбор, по 7. децембер вкупно позитивних на тестох у кулскей општини було 557, у апатинскей 380, у оджацкей 365 активни случаї, у Зомборе 658, а вєдно 1.960 особи.

Нєурядово податки на тижньовим уровнню за општину Кула, за предходни тидзень виношели 154 особи позитивни на вирус, од того коло 15 у Руским Керестуре, а евидентне же ше числа и надалєй звекшую.

Особи хтори маю симптоми зараженосци треба же би ше явели до ковид-амбуланти Дома здравя Кула хтора роби од 9 до 17 годзин. Там вельки гужви и длуго ше чека, алє, як виявел директор Дома здравя Жарко Шевин, шицки цо приду буду и препатрени.

По податкох локалних медийох Оддзелєнє санитарней инспекциї за Заходнобачки округ видало прейґ 2.000 ришеня хтори ше одноша на мири карантину у домашнїх условийох.

И надалєй ше препоручує применьовац шицки мири гиґиєни и защити, а найважнєйше моцнєнє имунитету.

