Нє подношим кертици! И нє лєм кертици, алє и шицких других глодарох на тей жемовей кулї! Миши, патканї, герчки, морски прашата, ровки, кертици – шицко цо ма таки лаби и таку шерсц… Нє знам кому можу буц симпатични и хто их може, нєдайбоже, тримац у обисцу як хижного любимца! Фуууй!

Нє сиґурна сом чи кертици спадаю до чкодлївцох. По моїм скромним думаню, вони нїч доброго нє можу принєсц, лєм направиц чкоду. Наприклад, у огуркох. И у кромпльох. И дакус у мархви и петрушки, а боме и у ягодох сом рано видзела яка була през ноц вредна! Уж себе подумуєм же чи то по тих под’жемних тунелох нє риє цала фамелия кертицох. То нє зна стануц!

Накадзи сом обачела грунчки, перше сом з ашовом викопала дзиру и покладла празни фляши до нїх. Гваря же кед витор дує, та кертицовому слуху тото гучанє барз завадза и вона вец сцекнє. Думала сом же сцекнє занавше, алє – нє! О єден час ознова грунчки, а я ознова фляши! Цалу ґайбу мам покладзену по загради, а брещки вше вецей.

Вец сом ришела же пременїм тактику. До грунчкох сом пресадзела шмердзацу кадифу (того року так крашнє квитнє!). Думала сом же вона виведзе шора тим створом. И сушеда, тота з лївого боку, дала ми якуш шмердзацу рошлїну, алє и тото нє помага.

Читала сом по интернету на хтори способ мож вигнац кертици зоз загради. И най ше розумиме, шицки совити, най так повем, миролюбиви. То нє тото цо я глєдам.

Значи – треба руциц бомбу! Алє почац од сушеди з правого боку. Закукуєм хторишик дзень до їх загради и нє розумим як у нїх шицко роооовне. Анї єдна огурка нє зосушена, анї єдна парадича… Кед сом дакус попрегартала малини коло огради, а воно грунчки кельо сцеш! Но, сушедо, нє будземе так! Найлєгчейше бриґу преруциц прейґ плота! Вера боже же на єшень викопем ярчок глїбоки дас пол метера коло огради и насипем шлюнку, та вец увидзиме хто ше нє годзен ментовац кертицох!

Тераз уж даяк витримам… Ище дакус та повиберам тото цо остало од кромпльох, огурки най иду з милим богом, а бундаву будзем чувац як очи у глави. Без рейтешох сом на жиму нє годна.

Нє любим анї гевтих чкодлївцох медзи нами. Гевтих цо их пущиш коло себе, а вони з тобу анї слово нє прегваря и споза хрибта ци дзиру копу. Процив таких тиж нє помага кадифа, анї празна фляша. Випатра же моя сушеда ма право: таких треба вигнац зоз свойого, та най дахто други з нїма водзи войну.

