Члени ДОД отримали вежби за гражданох

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Шветового дня зменшованя ризику од природних нєпогодох (13. октобер), члени Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) всоботу предполадньом отримали даскельо указуюци огньогасни вежби, а циль бул же би их видзели и гражданє.

Члени ДОД, на чолє з комадиром Зораном Иличом, виведли вежбу ратованя дзецка зоз запалєней хижи, а пионире ДОД вежби гашеня огня зоз апаратом.

З тей нагоди керестурски огньогасци похасновали и нову опрему, а то професийна обуй и защитни рукавици хтори нєдавно набавени дзекуюци закладаню Општини Кула и донатором, а видно же маю и нове облєчиво а, як познате, и нови камион хтори им оможлївели гражданє Керестура, Општина и други донаторе.

Орґанизаторе ДОД Руски Керестур, Месна заєднїца Руски Керестур и Каритас чийо представителє тиж були присутни на вежби, як и нєвельке число гражданох. Вежба час проєкту Зменшанє ризику од елементарних нєпогодох хтори и у Керестуре витворює Каритас Сербиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)