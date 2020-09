Чолни людзе у „руским слове” 1945–1985

На розвойней драги Новинско-видавательней роботней орґанизациї „Руске слово” oстало нам спатриц и хто були тоти чолни людзе, цо були найодвичательнєйши (або аж и найзаслужнєйши). И на тот завод нашо спатранє дзелїме на два часци: перша часц то период од 1945. по 1951, а друга после 1951. року.

„Руске слово” прешло през вецей орґанизацийни форми, у першим периодзе од 1945 по 1951. и после 1951. року, кед основане окремне подприємство под спомнуту назву. Та так: у першим периодзе на чолє „Руского слова” були:

Штефан Чакан (1945–1947 и 1948–1950)

Дюра Варґа (1947–1948), и

Любомир Такач 1950–1951).

Од 1951. року, кед уж „Руске слово” конституоване як окремне подприємство, його чолни людзе були:

Любомир Такач (1951–1955), директор и главни и одвичательни редактор новинох; Дюра Варґа (1955–1963), директор и главни и одвичательни редактор новинох, а 1963–1965 лєм директор. Дюра Латяк (1963–1965), главни и одвичательни редактор новинох, а од 1965–1970 и директор подприємства; Микола Москаль (1970–1974), директор и главни и одвичательни редактор новинох; Дюра Когут (1974–1979), директор подприємства, Любомир Рамач (1974–1979), главни и одвичательни редактор новинох, а од 1979–1983. и директор подприємства, та 1983–1987 лєм директор. Ирина Гарди-Ковачевич (1983–1987), главни и одвичательни редактор новинох.

ДРУГИ ВИДАНЯ И ЇХ ЧОЛНЇКИ

„Пионирска заградка”:

Штефан Чакан (1947);

Дюра Варґа (1947–1948, 1954–1955. и 1958–1963);

Владо Костелник (1948–1949),

Владо Рогаль (1949–1951),

Василь Мудри (1951–1952 и 1955–1958),

Микола М. Кочиш (1952–1954)

Янко Рац (1963. по одход до пензиї 1992. року).

МАК (Младосц, активносц, креативносц):

Янко Рац (1972–1974),

Ирина Гарди-Ковачевич (1974–1981),

Гавриї Колєсар (1981–1985).

„ШВЕТЛОСЦ”:

Дюра Варґа (1952–1954),

Дюра Папгаргаї (1966. по одход до пензиї 1993. року)

Видавательна редакция:

Дюра Латяк (1970. по одход до пензиї 1991. року).

КАЖДА ФАЗА МА СВОЙО СПЕЦИФИЧНОСЦИ

Треци розвойни период бизме могли означиц аж по 1991. рок, бо теди права снователя превжала на себе Скупштина АП Войводини и „Руске слово” од теди функционує як новинско-видавательна установа. Медзитим, час од 1985. року надалєй нє спада до рамикох котри одредзени за нашо розпатранє.

На концу, можеме заключиц же кажда ту розпатрена розвойна фаза ма свойо специфичносци по котрих є препознатлїва.

Першу розвойну фазу можеме наволац и як период консолидациї, або трансформациї до видавательно-друкарского подприємства. У тим периодзе ше почина видавац новини „Руске слово” (од 15. юния 1945. року), Руски народни календар (1946–1949, Рочна кнїжка 1951), часопис за дзеци „Пионирска заградка” (од 1947. року) и часопис за литературу и културу „Шветлосц” (1952–1954. и 1966. надалєй) и єдно число кнїжкох белетристичного, науково-популарного и политичного змисту, углавним преложене на наш язик.

Зоз волонтерского преходзи ше на професийне анґажованє редакторского и новинарского кадра. На планє орґанизацийного устройства формовани два орґанизацийни цалосци: „Друкарня Народного фронту Руски Керестур” и Редакция и администрация „Руске слово” як окремна цалосц. О кратки час вони постали филияли Видавательного и друкарского подприємства „Братство-Єдинство” зоз централу у Новим Садзе, а од 30. юния 1951. року ше Редакция и администрация зєдинюю зоз Друкарню до Видавательно-друкарского подприємства „Руске слово” Руски Керестур, чий снователь була Дирекция привредних подприємствох Покраїнского одбору Народного фронта Сербиї за Войводину з Нового Саду.

Другу розвойну фазу можеме раховац и як период котри почина зоз велькима осцилациями у дїялносци и проблемами коло финансованя. Єден час наша видавательна хижа остала без дотацийох зоз Покраїни и, лєм дзекуюци порозуменю и финансийней помоци землєдїлских задруґох зоз дзепоєдних наших местох и скромней помоци тедишнього срезу Вербас, нє пришло до єй гашеня. У перших двох рокох видавало ше лєм новини на 4 бокох зменшаного формата и дзецински часопис „Пионирска заградка”. Алє, дзекуюци помоци землєдїлских задруґох и нєсебичному закладаню членох роботного колектива (котри без надополнєня робели звонка роботного часу як у друкарнї так и у редакциї), уж концом 1956. року обновене видаванє Народного календара за 1957. рок, котри од теди без прерви виходзи аж по нєшка.

Од 1960. року дїялносц хижи ше знова почина финансийно помагац зоз покраїнских жридлох и зоз тим отворена яснєйша перспектива як за видавательну дїялносц у цалє, так и за розвой друкарнї окреме. Набавени нови друкарски машини и з тим значно звекшани продукцийни капацитети. Од 1961. року знова починаю виходзиц и поєдинєчни публикациї. По конєц 1965. року вишли 8 нови наслови з обласци ориґиналней литературней творчосци, 4 преложени твори за дзеци, 7 сликовнїци, 3 политични брошури и 5 други наслови. Значи, попри 9 календарох видати и 27 окремни наслови, зоз чого лєм коло половка з дотациями, а друга половка зоз добродзечним анґажованьом членох роботного колектива.

(Предлужи ше)

