Шветови Дзень худобних и Нєдзеля Каритасу

ЕПАРХИЯ СВ. ОЦА МИКОЛАЯ/РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 15. новембра, и у парохийох нашей епархиї св. оца Миколая будзе означени 4. Шветови молитвени дзень за худобних, як и конкретни дзень Нєдзеля Каритасу.

Шветови дзень худобних порушал папа Франциско 2017. року у цалей Католїцкей церкви же би християнски заєднїци цо баржей дзбали за чловека, а поготов того цо у найвекшей потреби.

З тей нагоди и вирни наших парохийох поволани на молитву за тот циль, а тиж и конкретно, та свойо прилоги годни дац до „дзвончкаˮ на богослуженьох у наших церквох.

