Шветочна схадзка СО на нєдзелю на 16 годзин

ШИД – З нагоди 6. децембра, Дня општини Шид, Шветочна схадзка Скупштини општини Шид будзе отримана наютре на 16 годзин у сали Културно-образовного центру.

Як медийом прешлїдзене сообщенє, на схадзки будзе минималне число людзох спрам почитованя епидемиолоґийних мирох Кризного штабу и Влади Републики Сербиї.

Предсидатель општини Зоран Семенович додзелї найвисше општинске припознанє, Децемберску награду, Здруженю женох Филип Вишнїч з Вишнїчева, а Плакети достаню Ґенералштаб Войска Сербиї и ґенерал майор Петар Цветкович, заменїк началнїка Ґенералштабу.

