Швето треба преславиц насампредз церковно

ВЕРБАС – У Церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше, 11. октобра преславене храмове швето – Кирбай. Шпивану Службу Божу на 10 годзин предводзел о. Яков Кулич зоз Коцура, казательник бул о. Владимир Еделински Миколка з Беркасова, а служели и капелан коцурски о. Данил Задрепко и домашнї парох о. Алексий Гудак.

Як гварел о. Гудак, за тоти условия пандемиї вирусу корона, Кирбай крашнє преславени, бул обход коло церкви зоз читаньом штирох Євангелийох, а було и красне число вирних.

У казанї о. Владимир наглашел же преслава швета нє треба же би була лєм за столом, алє насампредз у церкви, а потим коло стола и на вашарскей часци.

Нашим старшим и предком, у тедишнїх условийох спомалшеного и очежаного транспорту, нє було чежко пойсц на Кирбай зоз Сриму до Бачкей и процивно, а нєшка нам чежко присц блїжей до родзини. Попри тим, нє придзе ше до церкви, алє на полудзенок, лєбо на вечеру. То нє права преслава Кирбаю.

После Служби послужена закуска и ошвиженє котре пририхтали члени Церковного одбору.

Того року пре пандемию вируса корона, по розказу Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас, нє була вашарска часц Кирбаю.

