Шейсц роки од снованя Духовней читальнї у Коцуре

КОЦУР – Прешлого тижня у Манастире шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре означена 6-рочнїца од снованя Духовней читальнї о. Кирила Селецкого. Того дня Манастир нащивела шестра Михаїла Воротняк и з тей нагоди, зоз даскелїма словами, визначела значносц и богатство коцурскей Духовней читальнї.

– Духовна читальня основана 2014. року и у нєй ше находза скоро 3 тисячи кнїжки котри першенствено духовного змисту. Ту велї драгоцини, красни, добри и квалитетни кнїжки о живоце святих, романи, библиї, аж и библия за цемних. Тиж, ту мож найсц фахово кнїжки, дзецински часописи, як и часописи за младих и материяли за виронауку Таки места як тота читальня у наших крайох мало єст – гварела шестра Михаїла.

Вироучителька Ксения Бесерминї визначела же за ню, як и за дзеци котри ходза на годзини виронауки, барз важна Духовна читальня, бо ше у нєй чува наша история и духовни живот. Гоч читальня ту уж 6 роки, велї людзе нє знаю же ту можу присц и же треба же би приходзели. Намагам ше зоз школярами приходзиц кельо то можлїве, а наздавам ше же ше така пракса и предлужи – гварела Бесерминьова.

Як додала на концу шестра Михаїла, пре хвилькови ситуацию нє було можлївосци же би ше орґанизовало дацо векше, алє на тот способ скромно означена рочнїца Духовней читальнї.

– Пред шейсцома роками зме зробели єден крочай. А я вас Коцурцох модлїм же бисце то и надалєй потримовали, приходзели ту и дружели ше з духовну кнїжку – гварела шестра Михаїла Воротняк.

