Шицко цо зна, научел на Ют’юбу

Филип Будински з Руского Керестура, школяр Економскей школи у Кули, ма барз цикави гоби – влоґованє за платформу Ют’юб. Роками усовершує и учи тайни и цаки видео монтажи, фотошопу и других мултимедийох. Коло Ют’юбу ма ище цикави плани, та зме ше прето нашли зоз Филипом, котри нам дзечнє одвитовал на питаня.

Кеди ши почал знїмац за Ют’юб и цо це нагнало?

Филип Будински: Видеа сом почал знїмац 2014. року. На початку ме инспировали рижни домашнї ют’юбере. Почал сом прето же ми випатрало забавно. Теди сом найвецей знїмал „ґейминґ контент”, док тераз волїм влоґи и туторияли.

Дзе ши научел як знїмац, монтирац и обявйовац видеа?

ФБ: Шицко цо знам, научел сом на Ют’юбу. Постоя рижни канали котри обявюю знїмки вязани за лекциї о видео, фото монтажи и других подобних медийох, такволани туторияли. Барз лєгко найсц тоти лекциї, лєм треба написац цо вам треба.

Кельо ци тирва процес роботи коло єдного видеа?

ФБ: Шицко завиши од того яки видео. За єден видео ми одприлики треба коло дзень роботи. У тим чаше и саме намесцанє и рихтанє опреми, вец знїманє и на концу вец сама монтажа. Наприклад, кед знїмам зоз пайташами треба ми ище вецей часу, бо док ше нє позазберуєме и порадзиме, прейдзе вельо часу. Уживам у тим шицким, гоч ми то ище лєм гоби, алє ше наздавам же дакеди будзе и вецей од того.

Маш дакого на кого ше упатраш?

ФБ: Провадзим рижних ют’юберох и других интернет инфлуенцерох, алє конкретно кого бим видвоєл як идола то Дарио Кесеґи (@Stuberi и @Dario Kesegi) и Питер Меккинен (@Peter McKinnon).

На дружтвених мрежох мож видзиц и твойо фотоґрафиї, а правиш и знїмки о тим як фоткаш. Цо найволїш фотоґрафовац? Любел биш пробовац ище дацо подобне робиц?

ФБ: Гей, остатнї час сом ше почал занїмац зоз фотоґрафию, о котрей сом знял вельо видеа на Ют’юбу. Нє мам дацо цо найволїм сликовац, алє сликуєм кед видзим дацо цо ми ше пачи и думам же будзе добра фотка. Плануєм робиц и даяки видео монтажи, наприклад, поробиц монтажу Руского Керестура, а тиж бим любел робиц споти.

Думаш и професийно робиц тото, чи плануєш дацо инше за свою кариєру?

ФБ: Плануєм предлужиц робиц тото, точнєйше, видео и фотоґрафию, видео монтажу… Найволєл бим кед би ми главна робота була знїманє за Ют’юб. Коло того бим ище любел робиц як монтажер за реклами и филми, алє главни циль ми Ют’юб.

