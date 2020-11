РУСКИ КЕРЕСТУР – До Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” тих дньох сцигла нова комютерска опрема хтору Школа набавела дзекуюци конкурованю до Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня и национални меншини-национални заєднїци.

На конкурсу керестурскей Школи одобрени 150 000 динари за хтори набавени два лаптопи, звучнїк и проєктор. Опрема будзе хаснована за злєпшанє настави и орґанизованє наставного процесу, як за Рутенпрес виявела помоцнїк директора Лїляна Фина.

