Школски рок длугши и у Войводини

ВОЙОВИДНА – Пре усоглашованє з мирами яки предписани з Уредбу о мирох за зоперанє оберацей хороти Ковид-19, покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци принєсол Правилнїки о вименкох и дополнєню школского календару за основни и штреднї школи зоз шедзиском на териториї Автономней Покраїни Войводини, пише на їх сайту.

З тима вименками плановане же би ше перше полроче закончело 18. децембра и же би жимски розпуст почал источасно за школярох у Войводини и у остатку Сербиї.

Школяре ше до школских лавкох враца 18. януара, з чим почнє друге полрочє.

Школски рок ше за школярох осмей класи место 4. юния, закончи 8. юния. Школяре од першей по седму класу до школи буду ходзиц до 22. юния, а нє до 18. юния, як цо то предвидзене зоз предходним календаром.

За матурантох ґимназийох настава ше место 21. мая закончи 25. мая, а за школярох тророчних и штиророчних штреднїх фахових школох 1. юния место 28. мая.

