Школски рок почина, пандемия тирва

Школяре ше врацаю до школских лавкох, алє зоз шицкима предписанима мирами безпечносци у чаше пандемиї, цо подрозумює дистанцу, ношенє маскох и дезинфикованє учальньох. Шицки основни школи у нашим окруженю, як и у Европи, починаю наставни процес у школских учальньох.

Интересантни податок же ше аж 97 одсто родичох у нашей держави опредзелєло за ученє у школи. Ученє процес хтори двонапрямни, контакт медзи школяром и наставнїком барз важни, як и ученє у дружтве парнякох. Школски процес подрозумює нє лєм напредованє, розвой и дозреванє дзецка, алє и вельо ширше, подрозумює и процес социялизациї. Пре обставини у хторих зме ше нашли будзе то и нагода же би ше школяре на конкретним прикладзе научели як ше треба справовац у чаше пандемиї, як зачувац свойо здравє.

Настава у тим школским року будзе орґанизована углавном комбиновано, єдна часц у учальнї, друга на далєко. Лєм за нїзши класи основней школи настава будзе орґанизована лєм у школи. Сама орґанизация наставного процесу будзе завишиц од школи до школи, бо школи зоз меншим числом школярох ше лєгчейше прилагодза у тей ситуациї, як гевти векши. Годзини буду тирвац у скраценим обсягу од 30 минути, школяре буду мац найвецей пейц годзини дньово, а у учальнї годно буц найвецей 15 школярох. Шицки преверйованя знаня и тестованя буду орґанизовани лєм у школи.

Психолоґове визначели же настава на далєко нє оможлївює социялну интеракцию, а школяре хтори участвовали у рижних анкетох гварели же у онлайн настави було вельо задатки хтори требало ришиц за кратки час, та були обтерховани зоз змистами. Тиж так школяре визначели же пояшнєня хтори доставали од наставнїкох у учальнї були вельо интересантнєйши и лєгчейше ше их розумело и паметало, як тоти цо доставали прейґ интернету. Найвекши нєдостаток ученя на далєко то же нє було интеракциї. Ученє, заш лєм, социялни процес, нєт ученя без интеракциї, а диґитална технолоґия нє була достаточно вихаснована, та у предходним школским року була углавном єднонапрямна.

За шицких нас тот нови школски рок будзе велька спокуса и укаже кельо ше успишно можеме орґанизовац у пандемиї и, кельо зме у стану притримовац ше предписаних мирох. Здравствену ситуацию ше будзе провадзиц, бо очувац здравє школярох, алє и наставнїкох и шицких занятих у школи, заш лєм, императив.

Живот под час пандемиї нє може стануц. Процес образованя барз важни у каждим дружтве, бо у питаню його будучносц. Прето потребне зробиц шицко же би ше тот процес цо безпечнєйше одбувал и у таких нєвигодних условийох.

