Школяре достали благослов за початок нового школского року

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 13. септембра, у грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове позберали ше школяре основней, штреднєй школи и студенти же би ше вєдно помодлєли за успишни початок школского и виронаучного року.

У своєй казанї о. Михаило Холошняї здогаднул школярох же интелектуални розвой котри доставаю у школи подєднак важни як и духовни котри здобуваю у Церкви през молитву и пожадал шицким школяром успишни и благословени початок нового школского и виронаучного року.

Пре епидемиолоґийну ситуацию школяре и шицки присутни ношели защитни маски и почитовали мири защити.

