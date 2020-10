Шлєбодни и креативни простор

Кед повеме млади Руснаци и їх дружтвени живот у Новим Садзе, такой нам на розуме Руски културни центер. Матка познате место дзе приходза нє лєм млади зоз рускей заєднїци, алє шицки хтори ше жадаю упознац зоз Руснацами, нашу културу и крашнє ше дружиц.

Кед почала пандемия у новосадскей Матки шицки случованя престали. З оглядом же од початку марца, та по штредок мая бул позарядови стан и полицийна годзина, та нє лєм млади, алє шицки були дома заварти. Иван Канюх активни у Руским културним центру як член управного одбору и главни и одвичательни за Клуб аматерох нам виприповедал же цо ше у Матки случовало док тирвал позарядови стан.

– У марцу и у априлу Руски културни центeр бул заварти. Медзитим, од другей половки мая ше ознова почало кус зазберовац, алє зме ше барз старали о почитованю епидемиолоґийних мирох, шицки зме мали маски и рукавици, мали зме дезинфекцийни средства, нє було нас вецей як дзешецеро источашнє и так далєй. Можем повесц же уж у юнию людзе були жадни друженьох после мешац и пол пребуваня у завартим, та зме мали и вецей случованя. Медзитим, вец ознова у юлию наишла нова габа вируса, та зме заварли Клуб. Алє лєтнї мешаци зме вихасновали за ушоренє Матки и то була идеална хвилька, та зме реализовали поєкт зоз хторим зме конкуровали на конкурс Роботного цела за младих. Достали зме средства и вєдно зме ше орґанизовали под назву „Млаткованє”– цеши ше Канюх.

ПРОЄКТ „МЛАТКОВАНЄ”

Вельо койцо ше им поспишело поробиц док тирвали роботни акциї, Иван гвари же є барз задовольни, алє наявел же то ище нє конєц.

– Пошорели зме Клуб, тераз є обилєни, познїмали зме облаки, префарбели и очухали очка. Остало нам лєм же бизме го ище украшели так як ми жадаме. Положели зме полїчки на хторих руски кнїжки и рижни дружтвени бависка. Найвекши роботи остало закончиц у такволаним фоаєу, односно, на уходним просторе хтори катастрофално випатрал. Ту зме виляли нову кошульку, полїпи ше и цегелки, а ище треба и нове закрице положиц. А за таки роботи нам муша помогнуц и майстрове, бо зме нє фахови за таке. Аж вец зме годни ушориц ентериєр, зоз средствох цо нам останє зоз проєкту, алє и од донацийох наших добронамирних людзох, ту мушим повесц же добронамирних було и младих и старших – бешедує Канюх.

– З оглядом же сом єден з младих хтори писали проєкт „Млаткованє”, односно проєкт за ушоренє просторийох РКЦ, жадам повесц же сом барз задовольни як ше, насампредз млади одволали, цо указує же вони чувствую тот простор як свой и же єст потенциялу и будучносци – гвари Иван.

Млади видза швет кажде на свой способ, алє ше на концу шицки найду на истим, так и на тей роботней акциї млади ше здружели и такой видно резултати. Дознаваме же нїкому нїч нє було чежко, мали идеї цо и як треба поробиц и шицки були вредни. Тоти пар годзини цо ше робело на каждим „Млаткованю” шицки почитовали догварки, даєдни приходзели дополадня, даєдни пополадню так же ше цали дзень робело.

НОВИ ИДЕЇ

Иван у Руским културним центру обдумал и рижни програми котри прицагую публику.

– Ми у Клубу маме єдну таблїчку на хтору уписуєме цо плануєме за цали мешац, та каждей стреди єст „Маткованя”. Мали зме вечар на хторим було капущанїки. Мам идею же бизме и други єдла могли промововац, бо то барз нащивени случованя и вец мож указац же, ниа, цо ми Руснаци маме, цо любиме єсц, та и подобни вечари будземе правиц – толкує Иван Канюх.

Ище вше ше муши провадзиц ситуацию зоз корону, односно же чи буду даяки нови мири. У РКЦ знаю же нє можу орґанизовац вельки случованя, алє будзе ту и музики и друженя, рижни промоциї и, нормално, Клуб служи и же би бул на хасен и членом РКЦ, то место дзе вони маю свой простор же би ше опущели после пробох, попили кафу, чай без огляду на роки. У Матки ше намагаю правиц баланс медзи шлєбодним и креативним простором и вше ше дацо интересантне случує.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)