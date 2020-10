Ютре ше видзе на оглядне польо

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 2. октобра, Подприємство Аґрохома з Руского Керестура у сотруднїцтве зоз колеґами з розличних нашеньских хижох, орґанизує одход на оглядне польо.

На Ярашу, спрам Косанчичовей драги, на асфалтней часци, штири нашеньово хижи – Декалб (Dekalb), Пионир, НС семе и Маситс (Mass seeds) отримаю два сходи, перши на 10, а други на 12 годзин, понеже пре вирус корона на сходох допущене присуство до 30 особох на отвореним просторе.

На оглядне польо приду нащивителє окрем з Керестура, и з Кули, Лалитю и Зомборa, а орґанизаторе поволую шицких заинтересованих же би пришли опатриц приноси кукурици и наглашую же за шицких присутних буду випочитовани превентивни мири защити, односно буду обезпечени маски и средства за дезинфекцию.

