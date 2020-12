Ютре oнлайн проєкция Филма о Дньовки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На МАК-овим Ют’юб каналу наютре, 19. децембра, на 19 годзин будзе премиєра Филма о Дньовки, хтори источашнє и тогорочна, 23. Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка” и онлайн промоция нєдавно обявеного Зборнїка „Дньовка” – два декади 1998–2017.

Тот филм, зоз хторим ше закончує тогорочна „Костельникова єшень”, годно патриц на ЛИНКУ, односно, кед ше на Ют’юбу удурка Film o Dnjovki.

Продуценти филма Мултимедиялни часопис за младих МАК и младежске здруженє Пакт Рутенорум, монтажу слики и дизайн звука поробел Йован Живкович, а реализовани є з финансийну потримовку Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

Мож одпатриц и трейлер за филм.

м. зазуляк гарди

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)