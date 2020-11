ШИД – Општинска рада упутела явну поволанку за предкладанє кандидатох за додзельованє „Децемберскей награди”, найвисшого општинского припознаня хторе ше додзелює з нагоди 6. децембра, Дня општини.

Кандидатох (орґанизацийох и поєдинцох) мож предкладац по 26. новембер, а окрем „Децемберскей награди” буду додзелєни плакети и подзекованя, а одлуку о добитнїкох принєше Општинска рада.

