ШИД – Општинска рада (ОР) на вчера отриманей схадзки принєсла одлуко о отримованю явней розправи о Нарису одлуки о буджету општини за 2021. рок.

Предсидатель ОР Зоран Семенович наглашел же Нарис будзе на интернет боку Општини (www.sid.rs) наступни 20 днї и поволал шицких же би ше уключели до розправи зоз своїма предлогами.

Сумированє розправи будзе отримане 7. децембра у сали Скупштини општини, а наступни буджет, як гварел, будзе шпоровни и будзе виношиц милиярду и 150 милиони динари.

