Явни конкурс за финансованє и софинансованє проєктох у култури

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич 1. октобра розписал Явни конкус за финансованє и софинансованє проєктох у култури за 2020. рок, од окремного значеня за Општину Кула.

Конкурс розписани за обласци музична културна дїялносц у суми 300 000 динари, театрална уметносц у суми 700 000 динари и уметнїцки танєц: класични балет, народни танєц, сучасни танєц у суми 800 000 динари.

Право участвовац на конкурсу маю установи, уметнїцки и други здруженя реґистровани за спомнути дїялносци, як и поєдинци и други субєкти у култури, окрем установох хторим снователь Република, Покраїна, або Општина Кула.

Прияви на конкурс треба послац виключно на прияви хтору мож превжац на интернет боку Општини Кула дзе мож дознац и шицки други подробносци.

