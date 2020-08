Єден дзень, чи штири роки?

У авґусту у фокусу шветових медийох протести у Билорусиї. Брутални одвит держави обчековани, як цо гинто бул обчековани брутални одвит и на протести такв. „жовтих лайбикох” у Французкей пред пандемию, як цо обчекована и вше вираженша суровосц и репресия державних орґанох ширцом швета над кажду форму протеста и бунта у чаше корони, без огляду на повод, причину лєбо мотив.

У случаю Билорусиї и „остатнього диктатора у Европи”, як Лукашенка накресцели ґлобални медиї, директни повод за протести покраднути предсидательски виберанки. Як цо нєшка знаме, Джордж Буш Младши, а як сумняме, алє ище нє дефинитивно доказане, и Доналд Трамп на власц пришли на покраднутих виберанкох. Правда, нє так екстремно же би виберанкова крадза була очиглядна, и же би ше поставяло превельо питаня. Поука ясна – нє краднї вельо.

Полицийна бруталносц ше тиж розлично мера, зависно од того чи сце часц Заходного швета (хтори, иншак, и єдини дефинує цо диктатура, цо бруталносц и цо правда), чи нє. Демонстрована полицийна бруталносц Трампови, Макронови лєбо Джонсонови нє прилїпи етикету диктатора, та анї автократи. Лєбо, ситуация кед сце 10 роки дефакто власц у странскей держави хтора вас нє виберала, нє ваша є, и за тот час ю приведзеце до банкроту и длужнїцкого рабства за даскельо шлїдуюци ґенерациї, анї то ше нє рахує бо сце нємецка канцеларка, а нє якаш там Греческа.

Чи я з тима словами релативизуєм грихи „остатнього диктатора у Европи?” Гей. Його грих у очох заходней явносци, кед нє розпатраме формални и административн дробнїци, у тим же штрелянє на демонстрантох и одбиванє покруткох нє розказал по слову закона нпр. министер з странки коалицийного партнера хторого меновал Парламент, алє вон сам. Тиж так, заходни швет и билоруска штредня класа тиж веря же информованє о порядним зменьованю власци на чолє репресивного державного апарату, зменшанє порцийох богатим, утаргованє сиґурного роботного места и пензиї, безплатней школи, факултету и шпиталю и приватизованє шицкого, убудуце треба же би водзел дахто з опозициї, чом да нє? Розумлїве, заш лєм найвекши грих „остатнього диктатора у Европи” же пребарз помали отвера билоруске тарґовище за заходни капитал хтори ше муши обрацац же би приношел профит.

Релевантни податки, зоз Шветовей банки, гуторя же стопа худобства у остатнїм упорищу державного социялизма у Европи виноши 0,44 одсто, а у Баварскей, найбогатшей нємецкей держави, тот процент 3,9 одсто, нє арґументи у капиталистичним швеце.

Застава людских, гражданских и политичних правох дзвига ше до висоти на рахунок економских и социялних правох. Тот єден дзень, кед гражданство може сполнїц перши сет правох и гласац, випатра важнєйши и векши од штирох рокох пристойного, нормалного каждодньового живота. Чи виберанки наисце важнєйши од живота?

Превреднованє и редефинованє остатнього бастиону социялизма у Европи, алє и цалей Европи и нєшкайшого швета, нє може буц спатране лєм през призму политичних правох. Вони сами нє можу нас очувац од пендрекох и лихварох, од гладу и хороти.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

