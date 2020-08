Єлена Маринкович Радомирович нова предсидателька Скупштини Городу

НОВИ САД – Новосадски парламент достал нову предсидательку, Єлену Маринкович Радомирович зоз Сербскей напредней странки. Вона вчера на тоту функцию вибрана зоз 69 гласами одборнїкох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Городоначалнїк вчера нє будзе вибрани, а потерашнї, Милош Вучевич, гварел пред схадзку же нє видзи причину пре котру би нє предлужел окончовац тоту функцию.

Вучевич виявел же СНС о формованю вивершней власци у городу напевно будзе бешедовац зоз СПС и Войводянским фронтом, СВМ и странку СПАС.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)