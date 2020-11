Єшень корони

Як перше подняце новей Влади Сербиї годна буц скорей наявена пременка Закона о потупеньох з хтору ше оможлїви же би овласцени особи, у конкретним случаю припаднїки Министерства нукашнїх дїлох, вирекали и директно наплацали пенєжни кари гражданом хтори нє почитую превентивни мири процив епидемиї вируса корона. По представеним плану, особа хтора нє ноши маску у явним завартим просторе, годна достац мандатну кару 5 000 динари, односно два и пол тисячи кед их виплаци у чаше осем дньох. Предвидзени и широки дияпазон карох за правни и физични особи, алє спомнуте (нє)ношенє маскох дотика ше каждого и одноши на шицких.

То значи же зоз фази молбох, апелох и препорученьох преходзиме на шлїдуюци, висши уровень дисциплинованя и огутованя гражданства – на пенєжни кари, по старим моделу же кед (само)дисциплина нєдостаточна, шлїдзи вдеренє по кишенки. Здогаднїме, на таки способ у тей держави запровадзена и зажила озда єдина широка кампаня явней безпечносци у транспорту хтора ше удала – обовязне капчанє ременя у моторней превозки.

Же ситуация з корону (ознова) озбильна, озда уж каждому ясне. Цала Европа, а окреме наш реґион тей єшенї ше зочує з налєтом епидемиї хтори, з винїмком Италиї и Шпаниї, моцнєйши од гевтого ярнього. Наша статистика, после єдного часу одупераня, рушела ґу тим трендом. Внєдзелю зме мали 26 особи на респираторох, а пондзелок уж 39. Пондзелок у ковид шпитальох було 341 госпитализованих пациєнтох, а вовторок 823. Пондзелок одкрити 768 нови случаї инфекциї з корону, а вовторок 1 053… Треба, ґу тому, на розуме мац же вяри шицки особи з потвердзеним вирусом мушели исц до шпиталю без огляду на клинїчну слику, а тераз ше госпитализую лєм особи хторим медицинска помоц наисце потребна.

Проблем хтори нїхто нє могол предвидзиц, як цо нїхто нє могол предвидзиц анї зрозмири пандемиї, же вона так длуго будзе тирвац. Пошлїдок того то наша нова, каждодньова рутина, нова реалносц хтору ше якошик прилапює саму по себе и жиє по єй диктату и ритме. Проблем же з ню идзе и свойофайтови замор, вистатосц и вичерпаносц од инфодeмиї, нєпреривного засипованя з морйом корона-информацийох хтори вец, як метод охрани здравого розума и менталного здравя дриляме дзешка на бок, на периферию, як да ше то нє случує нам, алє комушик другому, людскому, далєкому. Так як цо у рубрики о хвилї патриме вистки о ураґанох, трешеньох жеми и климатских пременкох. А клима ше нє меня лєм на другим концу швета, алє и коло нас.

