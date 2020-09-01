Ґибарчанє победзелу и Ямени

ШИД – Зоз змаганями у першим колє почало першенство у Општинскей фодбалскей лиґи Шид, а Синдєлич з Ґибарцу победзел у Ямени Ґраничар зоз 4:3.

У Люби Єдинство победзело Єдинство з Моровичу 5:1, а у Вашици Напредак бул лєпши од Омладинца з Батровцох 4:1. ОФК „Бинґула” победзела Борец з Илинцох 3:0, а шлєбодна була екипа ОФК „Бачинци”.

На таблїчки Єдинство (Лю) перше з трома бодами кельо маю и Напредак на другим, ОФК „Бинґула” на трецим и Синдлєлич на штвартим месце, а гевти екипи без бодох.

У другим колє ОФК „Бачинци” дочекую Єдинство (Лю), Омладинєц будзе бавиц процив ОФК „Бинґула”, а Синдлєлич процив Напредку, Єдинство(М) дочекує Ґраничар, а шєбодни будзе Борец.

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