ҐИЗ придал помоц за зоперанє пандемиї вируса корона

ШИД – Представнїк нємецкого розвойного сотруднїцтва (ҐИЗ) Маркус Маєр вчера придал Општини Шид защитни средства за зоперанє пандемиї вируса корона наменєних установом социялней защити.

Придати 2.778 пари рукавицох, 2.778 защитни маски, 106 визири, 101 литра дезинфекцийного средства и 12 безконтактни термометри.

Опрема достата у рамикох проєкта „Услуги социялней защити за чувствительни ґрупи“, а помоц приял и подзековал на донациї Небойша Илич, помоцнїк предсидателя Општини задлужени за социялну политику.

