Ґойкович: Новосадски саям нєодлуга будзе дочасови шпиталь

НОВИ САД – Покраїнски секретар за здравство АП Войводини Зоран Ґойкович вчера оценєл же ситуация барз чежка, зложена и за застараносц, бо шицки пациєнти котри у шпитальох маю барз чежку клинїчну слику и треба им озбильне надпатранє, пренєсол сайт Радио-телевизиї Войводини.

Ґойкович за єдну телевизию у Беоґраду гварел же у прешлих пейц по седем днї дохторе видза пошлїдки Чарного пиятку, бо 60 одсто новозаражених у женскей популациї, по першираз од початку епидемиї.

Од заражених на дньовим уровню, 10 по 15 одсто за госпитализацию пре чежку клинїчну слику, гварел Ґойкович и додал же ше рихта дочасови шпиталь на Новосадским сайму. за цо потребне коло 48 годзини.

– Вельке число здравствених роботнїкох заражени и їх колеґове пребераю и їх случаї. Шицки ше муша уключиц до тей борби. Муша ше ношиц маски, тримац дистанцу, бо почню циркуловац и други вируси, гварел Ґойкович.

Ґрипа ище нє почала, а Ґойкович гварел же добра одлука же би школска настава прешла на онлайн за старших школярох, бо вони при ґрипи найактивнєйши ношителє вирусу.

