Шицки котри любя вариц, лєбо нє знаю цо буду вариц, можу вибрац єдно спомедзи єдлох котре ше находзи на РуСмаку.

Тоти рецепти преверени, бо нам их послали нашо читаче. На сайту www.receptiporuski.com находза рецепти за рижни колачи, слани єдла, печива и вельо того цо би и ви могли приготовиц за ваших наймилших.

Кед же маце даєден рецепт котри жадаце подзелїц з нами, пишце нам на имейл адресу: rusmak.ruske@gmail.com



