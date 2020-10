Нашо линґвисти ше знова стретню

НОВИ САД – Округли стол котри бул пошвецени осучаснєному правопису руского язика, отримани вчера, 30. септембра, у Заводзе за културу войводянских Руснацох. Присутних привитала Анамария Ранкович, директорка Заводу, а потим проф. др Михайло Фейса обсяжно представел електронски верзиї Правописного словнїка руского язика и Правописа руского язика.

Пре епидемолоґийни обставни у сали присуствовали дзевецеро фаховци, углавним лекторе, прекладателє и новинаре з наших руских редакцийох котри после презентованя проф. Фейси поставели вельо питаня. Пре тоту причину, присутни ше порадзели же ше нєодлуга зиду на Линґвистичней секциї прекладательох и лекторох котра постої у рамикох Дружтва за руски язик, културу и литературу, як и члени Одбору за службене хаснованє язика и писма НС и часц по часц буду розришовац дилеми же би их у друкованей форми Правописа и Правописного словнїка нє було.

Явну розправу ше преношело и на Заводовим Фейсбук боку, а знїмок явней розправи будзе доступни и на його Ют’юб каналу.

Округли стол орґанизовали Завод за културу войводянских Руснацох и Оддзелєнє за русинистику (у рамикох проєкта Русинистични виглєдованя як одвит на вимаганя диґиталней ери руководителя проф. др Михайла Фейси).

