Нашо кнїжки по вигодних ценох можеце купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе у будинку „Дньовнїк” на Булевару ошлєбодзеня 81, на 7. поверху (од 9 по 14 годзин) и на телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, пондзелок, вовторок и стреда од 9 по 13 годзин), як и нашо сайту.

