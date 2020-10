СЕРБИЯ – На нєдзелю, 25. октобра вчас рано, треба врациц годзину зоз 3 на 2 годзин, з чим будзе закончене лєтне рахованє часу – сообщела Дирекция за мери и драгоцини метали.

Жимске рахованє часу тирва по остатнї викенд у марцу.

