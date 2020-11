Новинско-видавательна установа „Руске слово” направела свою апликацию за мобилни телефони у популарней предавальнї апликацийох Ґуґл плей (Google play).

Апликация предвидзена за хасновательох андроид оперативних системох на своїх телефонох, а мож пречитац вистки з катеґориї Руске слово, Рутенпрес, МАК и тексти наших вонкашнїх сотруднїкох у секциї Блоґи.

Апликация безплатна, а мож ю зняц на телефон так же ше пойдзе на https://play.google.com и удурка ше Ruske slovo.

