Потребне:

150 ґрами цукру

вельку „новосадску” шметанку

500 мл Меґле шметанки за колачи (або сладку шметанку)

2 пакованя пишкоти

2 ложички кафи чарней.

Так треба приготовиц:

З миксером шицко трепац дас 5 минути: 150 ґрами цукру, шметанку и меґле шметанку. Увариц дас 2 кафи и пишкоти мачац до тей чечносци. Шоровац до склєняней судзини: шор пишкоти, фил, шор пишкоти, фил….на концу по верху украшиц зоз какаом. Положиц до фрижидера най одстої дас годзину.