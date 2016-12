Банани зоз чоколаду

Потребне꞉

даскельо банани

чоколаду за варенє

млєти кекси

палїчки за ражнїчи.

Так треба приготовиц꞉

Кажду банану пререзац на подєднаки велькосци. У микрогабовей релни лєбо на пари розпущиц чоколаду (за два банани досц дас два, три ребра). Чоколада треба же би була у узкей и висшей судзини, наприклад у шольки за чай лєбо у даяким дунчику. Кажду банану замачац до розпущеней чоколади помали ю обрацаюци. Потим до каждей банани заджобнуц палїчку и положиц до дачого у чим може стац. Кед банана упиє чоколаду, кед ше престанє злївац, посипац з млєтима кексами.

Место чарней чоколади мож хасновац и билу, а банани мож посипац и зоз украсами за торти, млєтима орехами, лєбо их замачац до шлаґу.