Банани зоз чоколаду

Потребне꞉
даскельо банани
чоколаду за варенє
млєти кекси
палїчки за ражнїчи.
Так треба приготовиц꞉
Кажду банану пререзац на подєднаки велькосци. У микрогабовей релни лєбо на пари розпущиц чоколаду (за два банани досц дас два, три ребра). Чоколада треба же би була у узкей и висшей судзини, наприклад у шольки за чай лєбо у даяким дунчику. Кажду банану замачац до розпущеней чоколади помали ю обрацаюци. Потим до каждей банани заджобнуц палїчку и положиц до дачого у чим може стац. Кед банана упиє чоколаду, кед ше престанє злївац, посипац з млєтима кексами.
Место чарней чоколади мож хасновац и билу, а банани мож посипац и зоз украсами за торти, млєтима орехами, лєбо их замачац до шлаґу.
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Odlicna ideja! I ja probujem!