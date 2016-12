Колач „Вайцо на око”

Тот колач ма интересантне и мено и випатрунок, а ґу тому барз є смачни и швидко ше го прави!

За цесто потребне:

6 вайца

6 ложки цукру

6 ложки муки

1 пращок за печенє.

За фил потребне:

3 ванелийово пудинґи

литра млєка

12 ложки цукру

2 квашни шметанки.

Прелїв:

2-3 мещки Dr. Oetker безфарбового прелїву за торту

кайси з дунца.

Так треба приготовиц:

Витрепац 6 билїчки, додац 6 ложки цукру. Кед су витрепани додац 6 жовчки и 6 ложки муки и 1 пращок за печенє. масу висипац до тепши котра обложена зоз папером за печенє и печиц на 200 ступнї док цесто нє достанє златну фарбу.

У медзичаше увариц 3 ванелийово пудинґи у литри млєка, и до пудинґу, док є ище цепли, умишац 2 шметанки.

Цепле цесто премасциц зоз филом, а од горе поскладац наполи пререзани и оддцадзени кайси.

До соку з компоту досипац тельо води же бисце достали 650-750 мл чечносци. Прелїв за торти увариц так як пише на мещку и такой преляц прейґ кайсох. През ноц най стої у фрижидеру.

НАДПОМНУЦЕ: Кед упечене цесто менше од тепши, фил треба преляц по конєц тепши же би желатин нє вичурел.