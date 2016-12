Розгварка о упису до руского оддзелєня ОШ

КОЦУР – Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак вовторок, 20. децембра, були у роботней нащиви коцурскому Оддзелєню „Герлїчка” Предшколскей установи „Бошко Буха” з Вербасу и у Основней школи „Братство єдинство”.

Представителє НС у дзецинскей заградки бешедовали з воспитачками, родичами и дзецми з мишаней ґрупи у тим оддзелєню о искуствох у воспитних активносцох и финансийним стимулованю з боку НС школярох у руским оддзелєню ОШ. На стретнуцу присуствовали и члени Одбору за образованє НС з Коцура Весна Раґаї Цап и Серафина Яґлица.

У Школи представителє НС нащивели руске оддзелєнє першей класи ОШ, дзе ше стретли зоз школярами и їх родичами, котри им пренєсли свойо, як гварели, позитивни искуства о школованю їх дзецох у тим оддзелєню, хторе ма пейц школярох.