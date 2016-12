Вишло децемберске число „Заградки”

НОВИ САД – За конєц першого полроча у тим школским вишло нове число часопису „Заградка”. На насловним боку фотоґрафия з промоциї кнїжкох за дзеци на Културней манифестациї „Костельникова єшень”, а о представяню найновших кнїжкох у Руским Керестуре, Коцуре, Вербаше и Дюрдьове вецей пише на 2., 18. и 22. боку.

Цали 5. бок „Заградки” пошвецени новей кнїжки „Котульки и ґомбульки” Ирини Гарди Ковачевич, а литературну часц часопису збогацели приповедки Ксениї Варґовей и Мирона Будинския, драмска сличка Михайла Ковача и новорочни стихи Мирона Колошняя, Меланиї Павлович и Наталиї Колєсар.

О Крачуну часопис пише у рубрики „2000 роки християнства” и у додатку за наймладших „Мала заградка”, а о трапезох з Дїдом Мразом у приповедки Бранка Стевановича.

Школярски литературни и подобово роботи у тим чишлє пошвецени жими, а на спортским боку представени успишни спортски секциї у Коцуре.