НОВИ САД – Нєшка, 22. децембра, у Руским културним центре (РКЦ) у Новим Садзе будзе отримана Крачунско-новорочна програма „Пахулька”, на хторей участвую дзеци-члени РКЦ, предшколски дзеци з „Пальчочки” и школяре котри виучую руски язик у новосадских школох.

„Пахулька” почина на 19,30 годзин.