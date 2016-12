Знова роби Зубна амбуланта

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од 19. децембра знова почала робиц Зубна амбуланта у Руским Керестуре, вше од 7-14 годзин, три днї у тижню за дзеци, а два днї за старших пациєнтох – дознава Рутенпрес од директора Дому здравя Кула др Жарка Шевина.

Зубна амбуланта за препатрунки дзецох од 1-18 роки будзе робиц пондзелок, стреду и пияток, а приходза специялисти за дзецинску превентивну стоматолоґию з кулского Дому здравя – пондзелок др Любица Йованович-Арлов, стреду др Томислав Миличевич, а пияток др Радмила Пеїн.

Два днї у тижню, вовторок и штварток, керестурска Зубна амбуланта будзе робиц за старших пациєнтох, а з Кули ма приходзиц др стоматолоґ Марко Копривица, накадзи ше враци з хорованя.

Як за Рутенпрес гварел директор Дому здравя др Шевин, таки розпорядок у роботи стоматолоґийней служби у цалей општини принєсол на основи кадрох, понеже тераз Дом здравя ма лєм штирох дзецинских и трох общих стоматолоґох.

То нєдостаточне число зубарох, алє закон ище вше нєдошлєбодзує приманє нових, та таки роботни час, як гварел директор, тераз єдине можлїве законске ришенє у роботи стоматолоґийней служби. Без стаємних зубарох нєдавно остали амбуланти у Керестуре и Сивцу.