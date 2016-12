НОВИ САД – Нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино” пошвецена крачунским и новорочним шветом, так же у нєй будзе емитована и Крачунска винчованка нашого владики кир Георгия Джуджара.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.