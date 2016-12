Буджет Войводини 63,6 милиярди динари

НОВИ САД – Посланїки Скупштини АП Войводини (АПВ) вовторок, 20. децембра, прилапели буджет за 2017. рок, хтори будзе 63,6 милиярди динари, цо за 10 одсто вевецей як тогорочни.

Скупштинска розправа тирвала вецей як 10 годзини и за предложени буджет гласали 74-еро посланїки, а 24-еро були процив. Опозиция оценєла же буджет нє указує на реални потреби гражданох, а окреме же є нєреални у часци приходох, понеже предвидзує милион динари приходу на основи порциї на приход граждана.

Посланїки владаюцей коалициї визначовали же буджет у складзе з уставну одредбу, по хторей вон муши буц найменєй седем одсто републичного буджету, а тераз виноши 7,3 одсто. Найвецей пенєжи будзе опредзелєне за польопривреду, значно будзе звекшани и буджет за здравство, як и за реконструкцию основних и штреднїх школох и социялних установох.

– Будзе ше робиц на реконструкциї желєзнїцкей драги од Беоґраду по Стару Пазову, вибудови будинку Радио-телевизиї Войводини, почнєме ришовац маєтни одношеня на релациї будуцого Фрушкогорского коридору од Нового Саду по Руму. Будземе ришовац числени питаня у локалних самоуправох у обласци комуналней инфраструктури, вибудови дїловних зонох, о чим уж маме догварки – визначел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович толкуюци найзначнєйши проєкти з буджету у 2017. року.

Мирович гварел и же до конца 2017. року обчекує же будзе закончени виробок закона о финансованю Войводини, як цо то на схадзки Народней скупштини Сербиї наявел предсидатель Влади Сербиї Александар Вучич.