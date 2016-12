Вербащанє урядово придали вимогу за нову гайзибанску линию

ВЕРБАС – Гражданє вербаскей општини подприємству „Сербия гайзибан” („Србија воз”) а.д. послали петицию з назву „Право на желєзнїцки транспорт” – за уводзенє нових и врацанє старих линийох на релациї Нови Сад-Змаєво-Вербас медзи 15 и 19,02 годзин, та од 22 до 23 годзин, хтору потписало коло 400 гражданє, преноши новосадски „Дневник”.

З новим розпорядком воженя гайзибанох, хтори на моци од 11. децембра того року, школяре, студенти и роботнїки нє можу хасновац гайзибани, бо нови розпорядок нє прилагодзени реалним потребом роботнїкох и дзецох, котри у найвекшей мири маю мешачни карти и плаца услуги желєзнїци.

У петициї пише же путнїки зоз Змаєва, Равного Села, Коцура, Бачкого Доброго Поля, примушени на таки способ ше обявиц одвичательним орґаном „Желєзнїцох Сербиї”, Општинскей ради Вербас, Покраїнскому секретарияту за инфраструктуру, будовательство и транспорт и Министерству будовательства, транспорту и инфраструктури и Влади РС, з вимогу же би ше у спомнутих терминох уведло додатни гайзибански линиї на релациї Нови Сад-Кисач-Степановичево-Змаєво-Вербас, з окремним акцентом на станїцу у Змаєве, хтора ґузел за даскельо валали.

Як преноши „Дневник”, одвичателни у „Желєзнїцох” и „Србия гайзибанох”, гварели же за тераз нєт условия за нови линиї, алє же вимога будзе прешлїдзена „Инфраструктури желєзнїцох Сербиї”, же би ище раз розпатрело можлївосц за корекцию гайзибанскей траси, пре витворенє глєданих вимогох.