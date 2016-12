ФАНТАСТИЧНА БАКЛАВА З КОКОСОМ

Потребни состойки за фил:

1 пакованє цеста (скорки) за рейтеши

5 вайца

300 ґрами цукру

200 мл йоґурту

200 мл олєю

1 пращок за печенє

3 ложки муки

300 ґрами кокосу.

Потребни состойки за сладку воду:

1,2 литри води

700 ґрами цукру

Так треба приготовиц:

Витрепац 5 бильчки, додац 300 ґрами цукру и додац жовчки и знова витрепац з миксером. Додац 200 мл йоґурту, 200 мл олєю, 1 пращок за печенє, 3 ложки муки и 300 ґрами кокосу. Добре розтрепац. Намасциц тепшу з олєйом. Положиц два цеста и намасциц зоз филом, ознова два цеста, та фил, потим два цеста и так док ше нє потроши и фил и скорки. Порезац на фалатки и упечиц на 180 – 200 ступнї. 2 литри води превариц зоз 700 ґрами цукру. Кед ше баклава упече, охабиц ю най ше охладзи, а вец ю преляц зоз горуцим сирупом (або обратно, з охладзеним сирупом по горуцей баклави).