Потребне:

250 ґр марґарину

250 ґр цукру

1 мещок ванелиї

1 цале вайцо

4 жовчки

500 ґр билей муки

дакус муки за посипованє.

Потребне за фил:

кайсова мармелада

За посипованє покерайох:

100 ґр мелкого цукру зоз ванелию.

Способ приготовйованя:

Такой на початку уключце рерну на 180 ступнї, положце до тепши папер за печенє, а марґарин порежце на коцочки.

Жимни марґарин, цукер, ванелию, вайцо и жовчки вимиксовац зоз миксером. Руки цо менєй хасновац, бо од їх цеплоти марґарин омегча, та цесто будзе мегчейше як цо нам треба. До вимиксованей маси додаме муку и перше зоз варешку дакус розмишаме, а вецка ручно виробиме цесто. По потреби додаваме муки, алє лєм по кус. Кед цесто мегчейше то лєм значи же сце го з руками длужей гнєтли…. Положце го до фрижидера на пол годзини же би ше ствардло. После того розженєме цесто же би було грубе коло 4-5 мм и зоз фурмочку правиме покераї. Я половку правим през дзирки у штредку, а другу половку зоз дзирку. Так ми красше випатраю. Печеме их на 180 ступнї коло 10 минути. Нє шму почервенїц, най останю скоро били. Охладзени покераї полїпайце зоз мармеладу и по верху посипце зоз мелким ванелийовим цукром.

Кед у вас можу стац, найлєпши су о 2-3 днї…