СТАРОДАВНИ ПОКЕРАЇ

Потребне:
250 ґр марґарину
250 ґр цукру
1 мещок ванелиї
1 цале вайцо
4 жовчки
500 ґр билей муки
дакус муки за посипованє.
Потребне за фил:
кайсова мармелада
За посипованє покерайох:
100 ґр мелкого цукру зоз ванелию.
Способ приготовйованя:
Такой на початку уключце рерну на 180 ступнї, положце до тепши папер за печенє, а марґарин порежце на коцочки.
- Жимни марґарин, цукер, ванелию, вайцо и жовчки вимиксовац зоз миксером. Руки цо менєй хасновац, бо од їх цеплоти марґарин омегча, та цесто будзе мегчейше як цо нам треба.
- До вимиксованей маси додаме муку и перше зоз варешку дакус розмишаме, а вецка ручно виробиме цесто. По потреби додаваме муки, алє лєм по кус. Кед цесто мегчейше то лєм значи же сце го з руками длужей гнєтли…. Положце го до фрижидера на пол годзини же би ше ствардло.
- После того розженєме цесто же би було грубе коло 4-5 мм и зоз фурмочку правиме покераї. Я половку правим през дзирки у штредку, а другу половку зоз дзирку. Так ми красше випатраю.
- Печеме их на 180 ступнї коло 10 минути. Нє шму почервенїц, най останю скоро били.
- Охладзени покераї полїпайце зоз мармеладу и по верху посипце зоз мелким ванелийовим цукром.
Кед у вас можу стац, найлєпши су о 2-3 днї…