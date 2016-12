Направ сам-Капущанїки

Потребне (за 12 менши капущанїки):

– Кила муки

– 600 ґрами квашеней капусти

– Трецина квасу

– Ложичка солї

– 400 милилитри лїтней води

– Дас два цибулї

– Олєй

Квас, воду и соль мишац же би ше квас розпущел, а потим поступнє додавац муки и мишац док ше нє направи гладке цесто. Нє треба усипац шицку муку.

Потим цесто гнєсц на роботней поверхносци и додавац ище муки же би ше направело готове цесто, з хторого треба направиц як ролат и порезац го на 12 часци.

Кажду часц ище кус погнєсц, а вец кус розогнац и на цесто положиц капусту. Потим кажду часц замотац и розогнац як палачинку. Най так одстоя коло пол годзини.

Пражиц на сухо. Готови капущанїки складац єден на други и закривац з хлєбовку же би ше упарели и одмекли. На концу попражиц цибульку у олєю, и з тим помасциц капущанїки.

СМАЧНОГО!