Поново ради Зубна амбуланта

РУСКИ КРСТУР – Од 19. децембра поново је почела са радом Зубна амбуланта у Руском Крстуру, сваким даном од 7-14 часова. Три пута недељно примаће се деца, а два пута старији пацијенти, како је сазнао Рутенпрес од директора Дома здравља Кула др Живана Шевина.

Зубна амбуланта за преглед деце од 1-18 година радиће понедељком, средом и петком, а долазиће специјалисти за дечију превентивну стоматологију из кулског Дома здравља – понедељком др Љубица Јовановић-Арлов, средом др Томислав Миличевић, а петком др Радмила Пејин.

Два дана у недељи, уторком и четвртком, крстурска Зубна амбуланта радиће за старије пацијенте, а из Куле ће долазити др стоматолог Марко Копривица, чим се врати са боловања.

Како Рутенпрес сазнаје до директора Дома здравља др Шевина, овакав распоред рада стоматолошке службе у целој општини донео је на основу кадрова, с обзиром да сада Дом здравља има само четири дечија и три општа стоматолога.

Овај број лекара није довољан, али закон још увек не дозвољава примање нових, па је овакаво радно време сада једнино могуће законско решење у раду стоматолошке службе.

Без сталних стоматолога недавно су остале амбуланте у Крстуру и Сивцу.