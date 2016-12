Разговор о упису у одељење на русинском у ОШ

КУЦУРА – Председник Извршног одбора Националног савета (НС) Русина Жељко Ковач и секретар Тања Арва Планчак у уторак, 20. децембра, били су у радној посети куцурском Одељењу „Грлица“ Предшколске установе „Бошко Буха“ из Врбаса и у Основној школи „Братство јединство“.

Представници НС у вртићу разговарали су са васпитачицама, родитељима и децом из мешане групе у овом одељењу о искуствима у васпитним активностима и финансијској стимулацији од стране НС ученицима у одељењу на русинском језику ОШ. На сусрету су присуствовали и чланови Одбора за образовање НС из Куцуре Весна Рагаји Цап и Серафина Јаглица.

У Школи су представници НС посетили одељење на русинском језику првог разреда ОШ, где су се сусрели са ученицима и њиховим родитељима који су им лично пренели своја, како су рекли, позитивна искуства о школовању њихове деце у овом одељењу, које има пет ученика.