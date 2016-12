Удатни Новорочни вашар у керестурскей Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У голу Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре вчера, 22. децембра, у шветочней атмосфери отримани други Новорочни вашар, пред наиходзацима крачунскима и новорочнима шветами.

Як визначела координаторка тей подїї професорка Наталия Будински, шветочна атмосфера, алє и гуманитарни бок Вашару були його цилї, понеже приход з предатих винчованкох и прикраскох будзе похасновани за даяку гуманитарну акцию.

Новорочни вашар зоз своїм привитом и краснима жаданями за наиходзаци швета отворела директорка Школи Хелена Пашо Павлович, а шпивацка ґрупа школярох II-2 руского оддзелєня Ґимназиї одшпивали даскельо коляди

З музичним провадзеньом пришол и Дїдо Мраз, чийо „патульки” присутним дзелєли бомбони з виписанима краснима жаданями, а хто жадал, з Дїдом Мразом ше могол фотоґрафовац.

Предавацка часц Вашару була на окремних штандох, каждей класи, дзе школяре предавали винчованки и други новорочни прикраски хтори сами вирабяли, а наймладши школяре и на роботньох з родичами.

Попри школярох и просвитних роботнїкох, на Новорочним вашаре були и родичи, а з нїм, практично, у керестурскей Школи закончене перше полроче.