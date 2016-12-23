„Пахулька” и з Дїдом Мразом

НОВИ САД – Школяре котри уча руски язик з елементами националней култури у новосадских основних школох и дзеци котри ходза на активносци на руским язику на предшколским уровню, вчера, 22. децембра вечар у Руским културним центре (РКЦ) у Новим Садзе отримали Крачунско-новорочну програму „Пахулька”, з хтору випровадзую перше полроче у школским року и дочекую крачунски и новорочни швета.

На програми през рецитациї и шпиванки дзеци указали цо научели, а пририхтали их наставнїци рукого язика Ана-Мария Рац и Оля Яковлєв, воспитачка Александра Колбас, а у музичней часци им помогли Владимир Сивч и Мирослав Пап.

И того року на програму сцигол и Дїдо Мраз и шицким дзецом, и учашнїком и у публики, подзелєл пакецики, хтори им обезпечел РКЦ .