Владимир Иван знова предсидатель Управного одбору РКЦ

НОВИ САД – За предсидателя нового Управного одбору Руского културного центру (РКЦ) у Новим Сдзе вибрани Владимир Иван Вева, котри и у прешлим зволаню УО окончовал тоту длужносц. Иван за предсидателя єдногласно вибрани на схадзки УО РКЦ стреду, 21. децембра.

Нови УО РКЦ, у хторим попри спомнутого Ивана Борислав Сакач, Миломир Шайтош, Саня Дивлякович, Вероника Вуячич, Тияна Павлов, Мелания Римар, Мирослав Загорянски и Александра Колбас, на штиророчни мандат вибрани на Позарядова Скупштина РКЦ отриманей 15. децембра.

До вибору нового УО пришло понеже штверо дотедишнї члени дали задзекованя на членсто, а по Стату РКЦ, кед трецина членох задзекує – муши ше вибрац нови УО Дружтва.