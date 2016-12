И фотоґрафиї Вероники Вуячич на Рочней вистави фоторепортерох

НОВИ САД – У Музею Войводини нєшка, 23. децембра, будзе отворена Рочна вистава фоторепортерох Нового Саду и Войводини з назву „Обєктивно”, а з нагоди „Фоторепортерского нового року”, хтори ше уж вецей як 40 роки означує у Новим Садзе.

На вистави буду виложени роботи 35 новосадских и войводянских фоторепортерох, а медзи нїма и фоторепортерки наших новинох „Руске слово” Вероники Вуячич.

Вистава у Ґалериї Музею Войводини (Дунайска 37) нешка будзе шветочно отворена на 19 годзин, а тирва по 15. януар.

Тогорочни орґанизаторе вистави фоторепортере „Дневнику” и Фото-асоцияциї Войводини, а виставу ше отримує з потримовку Управи за културу Городу Нови Сад.