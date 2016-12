У Войводини почина жимски школски розпуст

ВОЙВОДИНА – У основних и штреднїх пшколох у Войводини нєшка ше закончує перше полроче школского 2016/17. року, а жимски розпуст почина на пондзелок, 26. децембра.

Жимски розпуст тирва по 13. януар идуцого року, а друге полроче почнє на пондзелок, 16. януара 2017. року.

У других часцох Сербиї перше полроче будзе закончене 27. януара 2017. року, а жимски розпуст будзе з двох часцох – перша од стреди, 4. януара, по пияток, 6. януара, а друга часц од 30. януара по 10. фебруар.

Ярнї розпуст у школох у цалей Сербиї будзе од 13. по 17. април. 2017. року.